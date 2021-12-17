GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa etmesinin perde arkası ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas daha önce kendisiyle mesai arkadaşlığı da bulunan Hande Ocak Başev'i, dernek ve bağlı kuruluşların başına CEO olarak atamak istedi. Bu talep yönetim kurulunda oylamaya sunuldu.

Yöneticilerin birçoğu, "Başkan biz burayı yönetmek için geldik. Ancak siz dışarıdan getirdiğiniz profesyonel yöneticilerle bu kulübü yönetip, bizi devre dışı bırakıyorsunuz" şeklinde itiraz etti.