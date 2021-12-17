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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray yönetiminde başkan Burak Elmas'la, üyeler arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı. Rezan Epözdemir'in istifa etmesine neden olan olayda küfürlü diyalog yaşandığı iddia edildi. İşte o süreç... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 11:27
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa etmesinin perde arkası ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas daha önce kendisiyle mesai arkadaşlığı da bulunan Hande Ocak Başev'i, dernek ve bağlı kuruluşların başına CEO olarak atamak istedi. Bu talep yönetim kurulunda oylamaya sunuldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Yöneticilerin birçoğu, "Başkan biz burayı yönetmek için geldik. Ancak siz dışarıdan getirdiğiniz profesyonel yöneticilerle bu kulübü yönetip, bizi devre dışı bırakıyorsunuz" şeklinde itiraz etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Bu şiddetli itiraz ortamı oylamaya da yansıdı. Doğal üye olan lise müdürünün katılmadığı ve başkanla birlikte 16 kişinin hazır bulunduğu oylamada Başkan Elmas ve 3 yönetici dışında herkes "Ret" yönünde el kaldırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Başkan Burak Elmas, Bikem Kanık ve Ahmet Ozan Şener'le birlikte bir kişi daha "Evet" oyu verdi. Bu durumda atamanın onaylanmaması gerekiyordu. Ancak Başkan Burak Elmas, "Atamayı yaptım. Beğenen beğenir, beğenmeyen ...... olur gider" diyerek rest çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

Bu gelişmeler üzerine daha önce de başkanla Beşiktaş derbisinin ardından farklı fikir beyanında bulunan Avukat Rezan Epözdemir yönetim kurulu arkadaşlarına, "İstifa edeceğim" dedi. Ve bu sözünde durarak istifasını verdi. Sonrasında Köksal Ünlü de görevi bıraktığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'la Rezan Epözdemir arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! O küfür sonrası...

İstifa edeceğini belirten bazı yönetim kurulu üyelerinden henüz böyle bir karar gelmedi. Ancak bu krizin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.

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