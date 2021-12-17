Galatasaray Luyindama ve Assunçao'nun biletini kesti!

Assunçao'nun sözleşmesini feshedecek olan sarı-kırmızılılar, kontenjanda yer açmak adına bir yabancı daha gönderecek. Bu nedenle Luyindama gözden çıkarıldı. Nelsson-Marcao ikilisinin arkasında yedek bekleyen Kongolu'nun, Avrupa'da düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanması planlanıyor.
Assunçao'nun sözleşmesini feshedecek olan sarı-kırmızılılar, kontenjanda yer açmak adına bir yabancı daha gönderecek. Bu nedenle Luyindama gözden çıkarıldı. Nelsson-Marcao ikilisinin arkasında yedek bekleyen Kongolu'nun, Avrupa'da düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanması planlanıyor.
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