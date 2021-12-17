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Galatasaray Luyindama ve Assunçao'nun biletini kesti!

Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan ve şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Galatasaray, iki isimle yollarını ayırıyor. Yaptığı hatalarla takımı yakan ve kendi değerini düşüren Luyindama’nın kiralanması kararı alındı. Ayrıca Assunçao'nun da sözleşmesi feshedilecek...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Galatasaray Luyindama ve Assunçao'nun biletini kesti!
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor karşısında 3 puan kaybetmesi ve Muslera'nın sakatlığında sorumlu gösterilen Luyindama gözden düştü. Geçtiğimiz aylarda sözleşmesi yenilenen futbolcu devre arasında kiralık gönderilecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray devre arasında kale, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapacak.

Assunçao'nun sözleşmesini feshedecek olan sarı-kırmızılılar, kontenjanda yer açmak adına bir yabancı daha gönderecek. Bu nedenle Luyindama gözden çıkarıldı. Nelsson-Marcao ikilisinin arkasında yedek bekleyen Kongolu'nun, Avrupa'da düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanması planlanıyor.
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