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Aslan’a Sambacı muhafız

Özellıkle Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla adından söz ettiren Marcao'nun İtalyan ekipleriyle anılması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına başladı. Galatasaray'ın Bragantino takımının stoperi Leo Ortiz'i istediği iddia edildi. 25 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın rakiplerinin Lyon ve Flamengo olduğu haberi yapıldı. Haber ESPN kanalında yayınlanan Bola de Prata programında ciddi şekilde tartışıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Aslan’a Sambacı muhafız
Özellıkle Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla adından söz ettiren Marcao'nun İtalyan ekipleriyle anılması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına başladı. Galatasaray'ın Bragantino takımının stoperi Leo Ortiz'i istediği iddia edildi. 25 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın rakiplerinin Lyon ve Flamengo olduğu haberi yapıldı. Haber ESPN kanalında yayınlanan Bola de Prata programında ciddi şekilde tartışıldı.
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