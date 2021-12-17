Aslan’a Sambacı muhafız

Özellıkle Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla adından söz ettiren Marcao'nun İtalyan ekipleriyle anılması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına başladı. Galatasaray'ın Bragantino takımının stoperi Leo Ortiz'i istediği iddia edildi. 25 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın rakiplerinin Lyon ve Flamengo olduğu haberi yapıldı. Haber ESPN kanalında yayınlanan Bola de Prata programında ciddi şekilde tartışıldı.
Özellıkle Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla adından söz ettiren Marcao'nun İtalyan ekipleriyle anılması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına başladı. Galatasaray'ın Bragantino takımının stoperi Leo Ortiz'i istediği iddia edildi. 25 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın rakiplerinin Lyon ve Flamengo olduğu haberi yapıldı. Haber ESPN kanalında yayınlanan Bola de Prata programında ciddi şekilde tartışıldı.