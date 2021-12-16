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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Rezan Epözdemir açıklaması!

Galatasaray'da başkan vekili Rezan Epözdemir, geçtiğimiz gün istifa edeceğinin sinyalini vermişti. 17 Aralık Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Rezan Epözdemir ile ilgili, sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Başkan Burak Elmas imzasıyla yapılan açıklamada, Rezan Epözdemir'in istifasının kabul edildiği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:22 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:33
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Rezan Epözdemir açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Elmas, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, Epözdemir'in dün tüm görevlerinden saygı duyduğu kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini kaydetti.

Rezan Epözdemir'e çalışmaları için teşekkür eden Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek, ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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