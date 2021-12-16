Sacha Boey'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray'ı seçtim çünkü..."

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımda yer alamayan ve geri dönüşe hazırlanan Sacha Boey, son olarak Kamerun Milli Takımı'na da seçildi. Galatasaray'ın büyük potansiyel beklediği Boey, Fransız bir gazeteciye verdiği özel röportaj ile flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

😵 "TELEFONUM BOZULDU ZANNETTİM"

"Transfer olduğumda Cumartesi günü arkadaşlarımla oturuyordum. Bir anda telefonum bozuldu zannettim. Sürekli takipçi geliyordu. 14 bin takipçim vardı. Gözlerime inanamadım. Telefon bozuldu sandım. Bir anda 50 bin takipçim oldu."

🦁 "CELTIC'İ REDDETTİM VE GALATASARAY'I SEÇTİM"

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen röportajda, "Celtic ile Galatasaray sana teklif yaptı. Sen Celtic'i seçmedin, neden?" şeklinde gelen soruya Sacha Boey, "Şuraya bir bak! Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. İnanılmaz bir yer. Galatasaray inanılmaz bir takım. Burada kupalar kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.

🤔 "BAŞKA FUTBOLCU İLE KARIŞTIRIYORLAR ZANNETTİM"

"Türkiye'ye geldim. Adeta bir rock star gibi karşılandım. Kameralar, taraftarlar... Halbuki futbolda çok bir şey göstermediğimin farkındaydım. Başka bir futbolcu ile karıştırdıklarını zannettim. Ama benden çok şey beklendiğinin de farkına vardım."

📌 HAKİMİ BENİM İDOLUM

"Attığım golden sonra kayarak sevindim ve dizimi yaktım. Ama bana bir şey olmaz. PSG maçında Neymar'ı kolundan tuttum ve hiçbir yere gidemezsin dedim. İnanılmazdı. Ama Hakimi benim kahramanım. Muhteşem bir oyuncu. Modern bir sağ bek. İdolüm kendisi"