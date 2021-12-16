Havuzdan cıkarız!

"Gerekırse tüm kulüplerle de konuşarak federasyonun yönetme iddiasında olup yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlılığımızı huzurunuzda tekrar açıkça ifade ediyorum" diyen Elmas şöyle devam etti: Oyun adil oynandığında Galatasaray şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. 25 yıldır futbol dünyasının içindeyim, ilk defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya net biçimde operasyon yapıldığına şahit oldum. Fikri vicdanı hür Galatasaraylılar olarak değerlerimiz için bu mücadeleyi bugüne kadar verdik. Yolumuzda tek başımıza kalsak da vermeye devam edeceğiz.
Galatasaray'ın geri dönülmez bir mücadelenin içinde olduğunu aktaran Elmas, "TFF yönetimi bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta, sporun değer kaybetmesi pahasına çözüm kaydettirecek sonuçlardan ziyade, Galatasaray'ı hiç parçası olmadığı mücadeleye çekmekte, bu mücadeleden de şahıslarına güç devşirmeye çalışmaktadır. Onları bu pozisyonda tutan çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle verdiği mücadeledir. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde... Bu mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandı.
TFF yönetimine istifa çağrısında bulunan Burak Elmas, "Yarından (bugün) tezi yok TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranacağını, bu olmayacaksa ki bunun zayıf olduğunu düşünüyorum acil olarak o koltukları terk etmelerini talep ediyoruz. Esas olan makamdan şeref almak değil ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz gideceksiniz!" dedi.