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Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16'ya kalmayı başardı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Meksika basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Carlos Salcedo için devreye girdiği iddia edildi. (Kemal Tamtürk - DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:25
Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ocak transfer döneminde en az 5 transfer yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Sezon başında Marcao'nun cezası sebebiyle Nelsson'un savunmadaki partneri olan Luyindama yaptığı hatalarla büyük tepki toplamıştı.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Demokratik Kongolu savunmacı son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yenilen gole sebebiyet vermiş ve Muslera'nın sakatlanmasına neden olmuştu.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Luyindama'yı da satılacaklar listesine eklediği iddia ediliyor.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

STOPER BOMBASI PATLIYOR

Luyindama ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın sürpriz bir isim için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

CARLOS SALCEDO İDDİASI

Meksika basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Carlos Salcedo için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun 31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Meksikalı futbolcu Almanya Bundesliga ekibi E. Frankfurt'tan 2019 yılında 8.8 milyon Euro bedelle Tigres'e satılmıştı.

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