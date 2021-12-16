Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ocak transfer döneminde en az 5 transfer yapması bekleniyor.
Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ocak transfer döneminde en az 5 transfer yapması bekleniyor.
Sezon başında Marcao'nun cezası sebebiyle Nelsson'un savunmadaki partneri olan Luyindama yaptığı hatalarla büyük tepki toplamıştı.
Demokratik Kongolu savunmacı son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yenilen gole sebebiyet vermiş ve Muslera'nın sakatlanmasına neden olmuştu.
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Luyindama'yı da satılacaklar listesine eklediği iddia ediliyor.
STOPER BOMBASI PATLIYOR
Luyindama ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın sürpriz bir isim için girişimlere başlayacağı öğrenildi.
CARLOS SALCEDO İDDİASI
Meksika basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Carlos Salcedo için devreye girdiği iddia edildi.
Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun 31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona eriyor.
Meksikalı futbolcu Almanya Bundesliga ekibi E. Frankfurt'tan 2019 yılında 8.8 milyon Euro bedelle Tigres'e satılmıştı.