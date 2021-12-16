Galatasaray'dan stoper bombası! Carlos Salcedo...

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Luyindama'yı da satılacaklar listesine eklediği iddia ediliyor.

STOPER BOMBASI PATLIYOR

Luyindama ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın sürpriz bir isim için girişimlere başlayacağı öğrenildi.