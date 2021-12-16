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Galatasaray'da Mostafa Mohamed gerçeği!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek’ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılan Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi. Cimbom, 4 milyon euro bonservis ödeyeceği golcü oyuncuyu 10 milyona satmanın planlarını yapıyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Mostafa Mohamed gerçeği!
Sarı-kırmızılıların Mostafa Mohamed planı netleşti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı Mısırlı oyuncunun tapusunu almayı hedefleyen G.Saray, Zamalek'e 4 milyon euro ödeme yapacak. İsmi birçok Avrupa ekibi ile anılan 24 yaşındaki golcü futbolcu için daha önce 10 milyon euro'luk teklif olduğu iddia edilmiş ve Zamalekile G.Saray arasındagerginlik yaşanmıştı. Bu transferde sözleşmede yer alan tüm haklarını kullanmayı planlayan Aslan, beklentiyi karşılayacak teklifin gelmesi durumunda Mohamed'in satışına onay verecek.
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