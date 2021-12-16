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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bakambu savaşı!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Ezeli rakiplerin transfer hedefi ise eski Bursasporlu yıldız Cedric Bakambu... İspanyol basınına yansıyan haberde, 30 yaşındaki Kongolu forvetle La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia ve Real Betis'in de ilgilendiği yazıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bakambu savaşı!

Devre arasında hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ismi aynı futbolcu ile anılıyor... İspanyol basını, Çin kulübü Beijng Gouan ile sözleşmesi 31 Aralık tarihinde sona erecek olan Cedric Bakambu'nun olası adresleri arasında Türkiye'nin de olduğunu yazdı. Takvim'in derlediği habere göre 30 yaşındaki Kongolu forvetle La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia ve Real Betis'le beraber Galatasaray ve Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bakambu savaşı!

40 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Bakambu'nun menajerinin söz konusu kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğünü, yıldız futbolcunun en iyi sözleşmeyi almak için sıkı pazarlık yaptığı öğrenildi. Daha önce ülkemizde Bursaspor ve İspanya'da Villarreal formalarını giyen yıldız futbolcu her iki kanattta ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor. Bu sezon Çin Ligi'nde 13 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Bakambu güçlü fiziği ve sürati ile tanınıyor. Beijing Gouan 2018 yılında Bakambu'yu transfer ederken kasasından 40 milyon Euro çıkarmıştı.

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