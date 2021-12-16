Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bakambu savaşı!

40 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Bakambu'nun menajerinin söz konusu kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğünü, yıldız futbolcunun en iyi sözleşmeyi almak için sıkı pazarlık yaptığı öğrenildi. Daha önce ülkemizde Bursaspor ve İspanya'da Villarreal formalarını giyen yıldız futbolcu her iki kanattta ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor. Bu sezon Çin Ligi'nde 13 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Bakambu güçlü fiziği ve sürati ile tanınıyor. Beijing Gouan 2018 yılında Bakambu'yu transfer ederken kasasından 40 milyon Euro çıkarmıştı.