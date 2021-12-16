Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar transfer arayışlarını sürdürürken bir yandan da kadrodaki isimlere teklifler geliyor. İtalya'nın Seria A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:17
GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

Türkiye'de birçok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

G.SARAY'IN KAPISINI ÇALACAK

Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

GASPERINI TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'ya talip çıktı! Serie A ekibi... (GS spor haberi)

BU SEZON 23 MAÇ

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19'u ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada görev aldı.

DİĞER
Damla Ersubaşı'dan flaş şiddet açıklaması! Eski eşi Mustafa Can Keser ile barışan Damla Ersubaşı canlı yayında anlattı
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor