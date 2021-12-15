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Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın Layvin Kurzawa aşkı yeniden alevlendi. Bir süredir sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan haberde Galatasaray'la Fransız ekibi Lyon'un devrede olduğu fakat Layvin Kurzawa'nın takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:04
Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.

Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

Fransız devi PSG, ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

Fransız basını da yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

Haberde Kurzawa için Galatasaray ve Lyon'un devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaray'a Kurzawa transferinde kötü haber!

Artan ilgilere rağmen Kurzawa'nın takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve takımda kalmak istediği yazıldı.

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