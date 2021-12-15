Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Sivasspor maçının 80. dakikasında Luyindama ile çarpışarak, sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından, "Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği" açıklandı.
Bu durum sarı- kırmızıları daha da üzerken 35 yaşındaki kalecinin en az 10 hafta takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken yaşı itibarıyla Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali de gündeme getirildi.
İYİ OL YETER
Galatasaraylı taraftarlar, Fernanda Muslera'nın sakatlığının ardından duydukları üzüntüyü kelimelere dökmekte zorlandı. İşte başarılı eldivenin acısını paylaşan sarı- kırmızıların attığı mesajlardan bazıları:
Aileden birinden gelen haberden farkı yok. @ceyhunyilmaz
Paramparçayım @nandodeniz
Daha da güçlü döneceksin Nando'm. @yantalyali48
Bizim için sen önemlisin kaptan, iyi ol yeter @ zeynephizeyme
Mağlubiyet kimin umurunda sana bir şey olmasın yeter @Ebrukaraozzz
Ağla kalbim ağla @esumyraa