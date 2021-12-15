Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Sivasspor maçının 80. dakikasında Luyindama ile çarpışarak, sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından, "Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği" açıklandı.

Bu durum sarı- kırmızıları daha da üzerken 35 yaşındaki kalecinin en az 10 hafta takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken yaşı itibarıyla Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali de gündeme getirildi.