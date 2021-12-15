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Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

Galatasaray'da son dakika haberi... Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derece yırtık tespit edildi. Uruguaylı eldiven en az 10 hafta takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Galatasaray'da kaleci arayışları başladı. Cimbom'da 4 isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Sivasspor maçının 80. dakikasında Luyindama ile çarpışarak, sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından, "Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği" açıklandı.

Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

Bu durum sarı- kırmızıları daha da üzerken 35 yaşındaki kalecinin en az 10 hafta takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken yaşı itibarıyla Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali de gündeme getirildi.

Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

İYİ OL YETER
Galatasaraylı taraftarlar, Fernanda Muslera'nın sakatlığının ardından duydukları üzüntüyü kelimelere dökmekte zorlandı. İşte başarılı eldivenin acısını paylaşan sarı- kırmızıların attığı mesajlardan bazıları:
Aileden birinden gelen haberden farkı yok. @ceyhunyilmaz
Paramparçayım @nandodeniz
Daha da güçlü döneceksin Nando'm. @yantalyali48
Bizim için sen önemlisin kaptan, iyi ol yeter @ zeynephizeyme
Mağlubiyet kimin umurunda sana bir şey olmasın yeter @Ebrukaraozzz
Ağla kalbim ağla @esumyraa

Galatasaray Muslera'ya ağlıyor! Kaleye 4 aday var

KALEYE 4 ADAY
Muslera'nın dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat, Çaykur Rize'den Gökhan Akkan ve Antalya'dan Ruud Boffin gündeme gelen isimler oldu. Üç isim için devre arasında görüşmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.

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