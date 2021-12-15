Galatasaray Fatih Terim ile son 11 sezonun en kötü sürecini yaşıyor!

G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etse de Süper Lig'de başını yerden kaldıramaz oldu. Lazio ile deplasmanda golsüz berabere kalan ve son 16 turuna adını yazdıran sarı- kırmızılı ekip, ligde Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Cimbom, 12 puandan oldu ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Üstelik, bordo-mavili ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a yenilerek namağlup unvanını kaybettiği haftayı boş geçti.

SADECE +1 AVERAJI VAR

Bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, 16. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 23 puanla 9. Sırada yer alan Cimbom bu performansıyla 20 puanla geçtiği 2010-2011 sezonunun ardından en kötü istatistiğine imza attı. O sezonu 8. tamamlayabilmişti. Galatasaray, bu süreçte en kötü averaja sahip olduğu sezonu da geçiriyor. 21 gol atabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 20 gol gördü. Fatih Terim'in öğrencileri, +1 averajla 16. hafta itibarıyla son 11 sezonun en olumsuz grafiğini çizdi.