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Galatasaray Fatih Terim ile son 11 sezonun en kötü sürecini yaşıyor!

Galatsaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Sivasspor mağlubiyetiyle galibiyet hasreti 5’e çıktı, 16. haftada lider Trabzon’un 16 puan gerisinde kaldı. Aldığı kötü sonuçlar nedeniyle, Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansını sergiledi. Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray kariyerindeki en kötü başlangıcına imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray Fatih Terim ile son 11 sezonun en kötü sürecini yaşıyor!

G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etse de Süper Lig'de başını yerden kaldıramaz oldu. Lazio ile deplasmanda golsüz berabere kalan ve son 16 turuna adını yazdıran sarı- kırmızılı ekip, ligde Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Cimbom, 12 puandan oldu ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Üstelik, bordo-mavili ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a yenilerek namağlup unvanını kaybettiği haftayı boş geçti.

Galatasaray Fatih Terim ile son 11 sezonun en kötü sürecini yaşıyor!

SADECE +1 AVERAJI VAR
Bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, 16. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 23 puanla 9. Sırada yer alan Cimbom bu performansıyla 20 puanla geçtiği 2010-2011 sezonunun ardından en kötü istatistiğine imza attı. O sezonu 8. tamamlayabilmişti. Galatasaray, bu süreçte en kötü averaja sahip olduğu sezonu da geçiriyor. 21 gol atabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 20 gol gördü. Fatih Terim'in öğrencileri, +1 averajla 16. hafta itibarıyla son 11 sezonun en olumsuz grafiğini çizdi.

Galatasaray Fatih Terim ile son 11 sezonun en kötü sürecini yaşıyor!

İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Galatasaray, Demir Grup Sivas'a yenilerek düşüşünü sürdürürken Fatih Terim de gerek oyuncu seçimi gerekse oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Tecrübeli hocayı, sosyal medyada istifaya davet eden taraftarlar da oldukça fazlaydı. Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı ceza nedeniyle 3 maçtır takımın başında yer almazken bu durum da takımı aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı. Takımını yönetemeyen deneyimli hoca, Galatasaray'ın başında yer aldığı sezonlardaki en kötü dönemine imza atmaktan kurtulamadı.

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