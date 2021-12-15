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Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Başakşehir, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fatih Terim, cezası sebebiyle takımın başında yer alamayacak. Galatasaray, kazanarak son haftaların acısını unutmak ve yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:01
Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

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Süper Lig'in 17. haftasında heyecan dorukta. Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

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