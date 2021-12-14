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Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Lig bitti"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, sarı kırmızılıları değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Lig bitti"

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Sivasspor - Galatasaray maçını köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Lig bitti"

"Galatasaray için dün gece lig bitti... Oyun olarak bitti, puan olarak bitti! Maça bakınca da koskoca 90 dakikada ve uzatmalarda bir tane pozisyonları yok. Haftalardır hakem mağduru olan Galatasaray dün de önemli bir mağduriyet yaşadı.

Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Lig bitti"

Luyindama ile Muslera çarpıştı, ardından da gol geldi. Burada bir problem yok. Hakemin devam ettirmesi doğru ama bu pozisyondan önce Diagne'ye yapılan o kadar net bir penaltı var ki... Hadi hakem görmedi, VAR ne iş yapar? O penaltıyı verseler, Galatasaray öne geçecek, vermediler dönen top gol oldu ve Sivas kazandı.

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