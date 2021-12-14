Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Lig bitti"

"Galatasaray için dün gece lig bitti... Oyun olarak bitti, puan olarak bitti! Maça bakınca da koskoca 90 dakikada ve uzatmalarda bir tane pozisyonları yok. Haftalardır hakem mağduru olan Galatasaray dün de önemli bir mağduriyet yaşadı.

Luyindama ile Muslera çarpıştı, ardından da gol geldi. Burada bir problem yok. Hakemin devam ettirmesi doğru ama bu pozisyondan önce Diagne'ye yapılan o kadar net bir penaltı var ki... Hadi hakem görmedi, VAR ne iş yapar? O penaltıyı verseler, Galatasaray öne geçecek, vermediler dönen top gol oldu ve Sivas kazandı.