Neden yedek kalıyor! Morutan'ın menajerinden Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'da Olimpiu Morutan son haftalarda formayı unuttu. En son 21 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbide ilk 11'de sahaya çıkan Rumen futbolcu, daha sonra oynanan 3 lig müsabakasında da yedek soyundu.
Galatasaray'da Olimpiu Morutan son haftalarda formayı unuttu. En son 21 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbide ilk 11'de sahaya çıkan Rumen futbolcu, daha sonra oynanan 3 lig müsabakasında da yedek soyundu.
MENAJERİ KONUŞTU!
Sivasspor'a 1-0 kaybedilen karşılaşmada süre almayan Morutan'ın son durumu hakkında menajer Victor Becali açıklamalarda bulundu.
"FATİH TERİM MORUTAN'I SEVİYOR"
Rumen basınında GSP Romania'ya konuşan Victor Becali, Fatih Terim'in Morutan'ı çok sevdiğini ve ona çok güvendiğini söyledi.
Morutan son zamanlarda yedek kaldığı doğru ancak Fatih Terim'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum. Tek bildiğim Terim'in onu çok sevdiği ve ona güvendiği. Bunlar teknik hususlar olabilir.
"MORUTAN İNGİLİZCE BİLMİYOR"
Morutan'ın uyum sorunu yaşayabileceğini de ifade eden Victor Becali, "Morutan daha az İngilizce biliyor. Cicaldau daha hızlı yerleşti, akıcı İngilizce konuşuyor ve kadroya oturmasında bu bir sebep olabilir. Bence Morutan oynamaya başlayacak, eninde sonunda uyum sağlayacak. O genç ve zamanı da var." diye konuştu.
Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maçta forma giydi. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.