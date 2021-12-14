Neden yedek kalıyor! Morutan'ın menajerinden Fatih Terim sözleri!

Morutan son zamanlarda yedek kaldığı doğru ancak Fatih Terim'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum. Tek bildiğim Terim'in onu çok sevdiği ve ona güvendiği. Bunlar teknik hususlar olabilir.

"MORUTAN İNGİLİZCE BİLMİYOR"

Morutan'ın uyum sorunu yaşayabileceğini de ifade eden Victor Becali, "Morutan daha az İngilizce biliyor. Cicaldau daha hızlı yerleşti, akıcı İngilizce konuşuyor ve kadroya oturmasında bu bir sebep olabilir. Bence Morutan oynamaya başlayacak, eninde sonunda uyum sağlayacak. O genç ve zamanı da var." diye konuştu.