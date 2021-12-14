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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi

Son dakika spor haberi: Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Luyindama ile çarpışan deneyimli eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Yıldız ismin 1 ay formasından uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi

Galatasaray'ın yediği golden hemen önce takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera acılar içinde yerde kalmıştı. Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan, Muslera'nın durumunun ciddi olduğunu belirtmişti.

İLK DEVREYİ KAPATTI!
İlk kontrolde 35 yaşındaki eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Uruguaylı kalecinin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Fernando Muslera bu haber üzerine ilk devreyi kapattı. Kalan haftalarda teknik heyetin tercihini İsmail Çipe'den yana kullanması bekleniyor. St. Johnstone maçında 90 dakika oynamıştı.

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