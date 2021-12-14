Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a mağlup olarak zirveden iyice uzaklaşan Galatasaray, devre arası transfer dönemine odaklandı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fransız sağ bek Sacha Boey, İstanbul'a dönerken Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış'ın da ocak ayını beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 11:48
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Aslan'da sezonun ilk yarısında en çok sorun yaşanan mevki sağ bek oldu. Sacha Boey'in uzun süren sakatlığı sarı-kırmızılıları alternatif arayışına itti. Cimbom, ocak ayında kadrosuna katacağı ismi buldu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Sabah'ta yer alan habere göre bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan Sacha Boey iyileşti ve Fransa'dan döndü. Florya'da testten geçirilecek Boey, Başakşehir maçında kadroya alınabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Sağ bekte 21 yaşındaki oyuncuya kavuşmak için gün sayan Galatasaray, kulübesine de hamle yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış devre arasında Florya'nın yolunu tutmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Süper Lig'de çok sayıda kulüpten teklif alan 21 yaşındaki genç sağ bekin ocak ay için Galatasaray'ı beklediği öğrenildi.

DİĞER
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Sergen'den sonra sıra Pereira'da..."
Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor