GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanıyor.

Aslan'da sezonun ilk yarısında en çok sorun yaşanan mevki sağ bek oldu. Sacha Boey'in uzun süren sakatlığı sarı-kırmızılıları alternatif arayışına itti. Cimbom, ocak ayında kadrosuna katacağı ismi buldu. İşte ayrıntılar...