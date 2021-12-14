GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış ocakta Galatasaray'ı bekliyor! Sacha Boey...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanıyor.
Aslan'da sezonun ilk yarısında en çok sorun yaşanan mevki sağ bek oldu. Sacha Boey'in uzun süren sakatlığı sarı-kırmızılıları alternatif arayışına itti. Cimbom, ocak ayında kadrosuna katacağı ismi buldu. İşte ayrıntılar...
Sabah'ta yer alan habere göre bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan Sacha Boey iyileşti ve Fransa'dan döndü. Florya'da testten geçirilecek Boey, Başakşehir maçında kadroya alınabilir.