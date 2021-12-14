Haberler Galatasaray Başkan Hakan Karaahmet resmen açıkladı! Okan Kocuk Galatasaray'a dönebilir

Başkan Hakan Karaahmet resmen açıkladı! Okan Kocuk Galatasaray'a dönebilir

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor maçında, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera şanssız bir sakatlık geçirdi. Uruguaylı yıldızın 8-12 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da gündeme bir kaleci transferi gelirken gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönmesiyle ilgili aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 17:51 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 17:53
Başkan Hakan Karaahmet resmen açıkladı! Okan Kocuk Galatasaray'a dönebilir

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı file bekçisinin en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından gözler GZT Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'a çevrildi. Sezon başında Okan Kocuk'u sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralayan Çotanaklar, Muslera'nın sakatlığıyla Okan'ı devre arasında geri gönderme durumuyla karşı karşıya kaldı.

Bu durumun ardından Giresunspor başkanı Hakan Karaahmet son detayları açıkladı.

"Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz Galatasaray bizim dostumuz" dedi.

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