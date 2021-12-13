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Sivasspor - Galatasaray maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu mücadelenin 64. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Sivasspor'da Max Gradel, Galatasaray ceza sahası içinde Cicaldau ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:07
Sivasspor - Galatasaray maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmanın 64. dakikasında ev sahibi Sivasspor penaltı bekledi. Max Gradel, Galatasaray ceza sahasında Cicaldau ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Kırmızı-beyazlı futbolcular pozisyonun ardından maçın hakemine itirazlarda bulundu. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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