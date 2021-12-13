Sivasspor - Galatasaray maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.



Zorlu karşılaşmanın 64. dakikasında ev sahibi Sivasspor penaltı bekledi. Max Gradel, Galatasaray ceza sahasında Cicaldau ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Kırmızı-beyazlı futbolcular pozisyonun ardından maçın hakemine itirazlarda bulundu. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.



İşte o pozisyon...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır