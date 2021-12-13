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Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz istek! Siyah cam filmi...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında, sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir istek geldi. Terim'in talebi üzerine Sivasspor locasında siyah cam filmi çekildi. İşte o görüntü...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:29
Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz istek! Siyah cam filmi...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı. Terim maçı siyah filmli locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim'e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

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