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Sivasspor-Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Aslan, Rıza Çalımbay'ın öğrencilerini yenerek yükselişe geçmek ve Trabzonspor'a 3 puan daha yaklaşmak istiyor. Sivasspor'da ise hedef mutlak galibiyet. Kritik müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:10
Sivasspor-Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 18.00'da çalan Sivasspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de naklen yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

SİVASSPOR İLE GALATASARAY 31. RANDEVUDA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.



GALATASARAY 4 MAÇTIR KAYIP!

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig'de de üst sıralara çıkmak istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

ASpor CANLI YAYIN

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