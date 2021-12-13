Selçuk İnan Sivasspor Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Sivasspor Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Oyunun genelinde istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyonlara giremedik. 3. bölgede biraz etkisizdik, daha fazla hareketli olabilirdik. Rakibin ara ara kontraları vardı."

"%100 penaltı pozisyonumuz var. Hakeme sorduk, 'Ben böyle gördüm' dedi. Ama gözünün önünde oldu pozisyon. VAR'dan da çağırmıyorlar. Taraftarlar tedirgin. Bununla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Çok üzgünüz."