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Selçuk İnan Sivasspor Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Sivasspor Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:49
Selçuk İnan Sivasspor Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Sivasspor Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Oyunun genelinde istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyonlara giremedik. 3. bölgede biraz etkisizdik, daha fazla hareketli olabilirdik. Rakibin ara ara kontraları vardı."

"%100 penaltı pozisyonumuz var. Hakeme sorduk, 'Ben böyle gördüm' dedi. Ama gözünün önünde oldu pozisyon. VAR'dan da çağırmıyorlar. Taraftarlar tedirgin. Bununla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Çok üzgünüz."

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