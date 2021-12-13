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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Denizli Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son haftalarda kötü bir grafik çizen Altay'ın, Galatasaray'da az forma şansı bulan Emre Kılınç ile Oğulcan Çağlayan'ı istediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:22
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Denizli Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüpler de gidecek ve gelecek oyuncular listesini netleştirmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Denizli Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son dönemde şans vermediği Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a bu kez de Süper Lig takımlarından Altay talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Denizli Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu

Mustafa Denizli'nin İstanbul'da oynanan Galatasaray maçından önce bir araya geldiği Fatih Terim'den iki oyuncuyu istediği, tecrübeli teknik adamın da düşünmek için süre talep ettiği belirtildi.

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