GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Denizli Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüpler de gidecek ve gelecek oyuncular listesini netleştirmeye başladı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son dönemde şans vermediği Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a bu kez de Süper Lig takımlarından Altay talip oldu.