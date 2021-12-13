GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Denizli Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüpler de gidecek ve gelecek oyuncular listesini netleştirmeye başladı.
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüpler de gidecek ve gelecek oyuncular listesini netleştirmeye başladı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son dönemde şans vermediği Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a bu kez de Süper Lig takımlarından Altay talip oldu.
Mustafa Denizli'nin İstanbul'da oynanan Galatasaray maçından önce bir araya geldiği Fatih Terim'den iki oyuncuyu istediği, tecrübeli teknik adamın da düşünmek için süre talep ettiği belirtildi.
Oğulcan ve Emre ile yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa iki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Altay forması giyecek.