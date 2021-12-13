GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da yönetim ikiye bölündü! Başrol artık Fatih Terim... (GS spor haberi)

AÇIKLAMALARI TERİM YAPACAK



Galatasaray'da hakem kararları, atamalar ve cezalarla ilgili olarak bundan sonra Fatih Terim daha çok öne çıkacak, gerekli açıklamaları kendisi yapacak.





YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ



Bu kararla beraber Terim haksızlığa uğranıldığını düşündüğü konuları gündeme getirecek. Ancak yönetim bu kararın ardından ikiye bölünmüş durumda.



