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GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer hamlesi! Emre Akbaba yerine Umut Güneş (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın uzağında kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Aslan, Alanya'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i gözüne kestirdi. Hedef Emre Akbaba'yı takasta kullanıp işi bitirmek. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer hamlesi! Emre Akbaba yerine Umut Güneş (GS spor haberi)

Sözleşmesi iki yıl uzatılan ve eski takımı Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'yı takip eden Galatasaray'ın radarına Umut Güneş takıldı. Sabah'ın haberine göre; 2000 doğumlu Umut, Berkan'ın Galatasaray'a transferi sonrasında Alanyaspor'un yeni dinamosu oldu. Futbol altyapısını Almanya'da alan, sol ayağını kullanan ve iki yönlü orta saha oyuncusu olan Umut, Galatasaray'ın listesine girdi.

21 yaşındaki oyuncunun transferi sezon sonunda Emre Akbaba'nın durumuna bağlı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Emre'yi Akdeniz ekibinde bırakıp Umut Güneş'i almaya çalışacak. İtalyan kulüplerinin izlediği Berkan'ın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray Yönetimi, bu takas isteğine Alanyaspor yönetiminin nasıl bakacağını ise merakla bekliyor.

UMUT GÜNEŞ KİMDİR?

Yaş: 21, Boy: 1.77, Mevki: Merkez orta saha, Takımları: Alanya, Stuttgart, Piyasa Değeri: 1.3 milyon Euro

Bu sezon Umut Güneş toplam 13 lig maçında oynarken 1 de gol attı.

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