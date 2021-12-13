GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna namağlup lider ve seri başı takım olarak kalan Galatasaray , başarısını Süper Lig 'e taşımayı hedefliyor. Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı 'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde son 4 maçtır 3 puana hasret kalan sarıkırmızılılar ilk yarıda kalan maçını kazanarak 4'te 4 yapmayı planlıyor. İlk hedef ise Sivas deplasmanımdan 3 puan ile ayrılarak kötü seriye son vermek ve yeni bir çıkış yakalamak. Ayrıca lider Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkını da 13'e düşürme fırsatını da tepmek istemiyorlar.

FATİH TERİM'SİZ KAZANAMIYOR



Ancak Galatasaray'ın işi çok da kolay olmayacak. Hatayspor'a 4 gol atan Sivasspor geçen haftada Alanyaspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Ayrıca Cimbom, bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı Süper Lig maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarıkırmızılı takım, Avrupa Ligi dönüşü çıktığı 8 maçta 12 puan kaybetti. Tabii teknik direktör Fatih Terim'in kenarda olmaması da büyük handikap teşkil ediyor. Galatasaray, Terim'in yer almadığı son iki maçta iki beraberlik aldı ve kötü sonuçlarını sürdürdü. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında işi oldukça zor ama sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen galibiyetten başka bir sonuç da düşünmüyor.