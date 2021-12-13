Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Son 4 maçında galibiyet çıkartamayan sarı kırmızılılar, Yiğido karşısında kötü gidişata son vermek ve Trabzon’un yenildiği haftada puan farkını azaltmak istiyor. 4 Eylül Stadı’ndaki maç 18.00’de başlayacak. İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna namağlup lider ve seri başı takım olarak kalan Galatasaray, başarısını Süper Lig'e taşımayı hedefliyor. Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde son 4 maçtır 3 puana hasret kalan sarıkırmızılılar ilk yarıda kalan maçını kazanarak 4'te 4 yapmayı planlıyor. İlk hedef ise Sivas deplasmanımdan 3 puan ile ayrılarak kötü seriye son vermek ve yeni bir çıkış yakalamak. Ayrıca lider Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkını da 13'e düşürme fırsatını da tepmek istemiyorlar.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

FATİH TERİM'SİZ KAZANAMIYOR

Ancak Galatasaray'ın işi çok da kolay olmayacak. Hatayspor'a 4 gol atan Sivasspor geçen haftada Alanyaspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Ayrıca Cimbom, bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı Süper Lig maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarıkırmızılı takım, Avrupa Ligi dönüşü çıktığı 8 maçta 12 puan kaybetti. Tabii teknik direktör Fatih Terim'in kenarda olmaması da büyük handikap teşkil ediyor. Galatasaray, Terim'in yer almadığı son iki maçta iki beraberlik aldı ve kötü sonuçlarını sürdürdü. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında işi oldukça zor ama sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen galibiyetten başka bir sonuç da düşünmüyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, ZİYA, GOUTAS, CAMARA, CANER, COFIE, KEREM, FAJR, GRADEL, YATABARE, HENRIQUE

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSON, LUYINDAMA, AANHOLT, BERKAN, TAYLAN, FEGHOULI, KEREM, HALİL, DIAGNE

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

KADRODA REVİZYON YAPACAK

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde mart ayına kadar maçının olmaması teknik ekibin rotasyon konusunda daha dikkatli olmasını sağlayacak. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede Sivasspor deplasmanına Lazio maçındaki kurgu ile çıkmayı planlanıyor. Cicaldau'nun yokluğunda Fatih Terim'in, Feghouli'yi yine orta alana çekip, Babel'in yerine de Halil'e görev vermesi bekleniyor. Forvette ise Diagne ya da Mostafa olacak.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

MARCAO&CICALDAU MÜJDESİ

Galatasaray, Sivas ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Marcao, kamp kadrosunda yer aldı. Fatih Terim'e oynamak istediğini bildiren Brezilyalı stoperin, müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Koronavirüs testi negatife dönen Alexandru Cicaldau da kafileye dahil edildi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

TERİM TRİBÜNDE OTURACAK

Ligde 4 maç daha cezalı olan Fatih Terim, Sivas deplasmanında tribünde oturacak. Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yönetecek. Terim'siz kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın bugün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarıkırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

GEÇEN SEZON SİVAS'TA KAZANDI

Sivasspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, Nef Stadı'ndaki diğer mücadele ise 2-2 sonuçlanmıştı. Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar 5'er galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

GALATASARAY HABERİ: Aslan yeni seri peşinde! İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

UĞUR BUGÜN YOK

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor, Galatasaray karşısında da başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek. Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamayacak.

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