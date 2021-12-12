Tarih tekerrür edecek mi?

1999-2000 yılında aynı kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu yine aynı oran verilmişti. O sezon büyük bir başarıya imza atan Aslan, imkansız denileni gerçekleştirmiş ve UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılı takım, tekrar zoru deneyecek ve benzer bir senaryoyu ortaya koymaya çalışacak.

Euro Club Index'e göre bu sezon kupaya en yakın takım yüzde 19.4 olasılıkla Barcelona. İspanyol ekibini yüzde 12.5 ile Sevilla ve Borussia takip ediyor.

VİZYONTELE (MİNİ YORUM-SERKAN BAYAR)

Bir yanda Başkanı Ali Koç'un "rahat çıkarız" dediği gruptan elendikten sonra; "Ligi öncelikli görmek aslında benim değil, kulübün önceliği... Ligi kazanmak hocanın değil, kulübün önceliği" diyen Avrupalı Pereira... Diğer yanda; Şampiyonlar Ligi gibi gruptan yenilmeden çıkan ve Şubat'ı atlayıp Mart'ı gören Adanalı Fatih Terim'in; "Galatasaraylıya sorsak Avrupa mı, yoksa Türkiye Ligi'nde mi diye. Avrupa'yı tercih ederler" vizyonu!.. Pereira'nın söylediklerinden Ali Koç'un, "boşver Avrupa'yı..." dediğinin anlaşılması... Terim'in söylediklerinden Burak Elmas'ın,"boşver ligi" dediğinin çıkarılması!.. Fenerbahçe kadınların 7-0 kazandığı dostluk maçından sonra 6-0'ı bir kez daha kutladı. Galatasaray, Lazio'yu geçtikten sonra UEFA şampiyonluğunu...