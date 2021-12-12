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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Marcao ile ilgili kararın maç saatinde verileceği ifade edilirken sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Cicaldau da karantinadan çıktı ve mücadelenin kadrosunda yer aldı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 14:40
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıktığı için bir süredir takımdan uzak kalan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau kadroya dahil edilirken sakatlığı bulunan Marcao'nun da oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşeceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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