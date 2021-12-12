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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

Transfer haberi... Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın listesi hayli kabarık. Sezon başı gelen gençleri, tecrübeli isimlerle harmanlamak isteyen sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki ilk aday Okay Yokuşlu... Terim'in, Celta Vigo'da mutlu olmayan milli futbolcuyla görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran ve şampiyonluğuna giden yolda kadrosunu güçlendirme kararı alan Galatasaray, devre arası transferi için gaza bastı. Özellikle yerli oyuncuların da oldukça değerlendiği piyasada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in de isteğiyle teklif yapılan ilk isim Okay Yokuşlu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

Bu sezon Celta formasıyla 6 maçta sadece 32 dakika forma giyebilen Okay'la bizzat Fatih Terim konuştu. Tecrübeli hoca, İspanyol yöneticilerden aldığı izinle, Okay'a "Bizimle UEFA'da şampiyonluk yolunda yürümek ister misin?" diye sordu. Terim, "Avrupa'da oynamak istemene saygı duyuyorum. Destekliyorum da... Ancak seni Galatasaray formasıyla görmek bizi daha çok mutlu eder" diye de ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

Daha önce Türkiye'ye gelme konusuna soğuk bakan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki futbolcunun fikrinin değiştiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

Geçen sezon Premier Lig'den West Brom'da Mbaye Diagne ile beraber kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans çizmesine rağmen herhangi bir İngiliz takımı Celta'dan bonservisini almak istemedi. Celta'ya döndü ama orada da kendisine yer açamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

CİMBOM LİGE DÖNDÜ
Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşan Galatasaray, 10 Mart'ta kadar Süper Lig'e konsantre olacak ve 13 haftalık periyotta Trabzon'la arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım son 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgi ile zirveden uzaklaştı. Galatasaray bu olumsuz seriye yarın akşam Sivas'ta son vermeye çalışacak.

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