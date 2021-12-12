GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim istedi teklif yapıldı! Okay Yokuşlu...

Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran ve şampiyonluğuna giden yolda kadrosunu güçlendirme kararı alan Galatasaray , devre arası transferi için gaza bastı. Özellikle yerli oyuncuların da oldukça değerlendiği piyasada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim 'in de isteğiyle teklif yapılan ilk isim Okay Yokuşlu oldu.

Bu sezon Celta formasıyla 6 maçta sadece 32 dakika forma giyebilen Okay'la bizzat Fatih Terim konuştu. Tecrübeli hoca, İspanyol yöneticilerden aldığı izinle, Okay'a "Bizimle UEFA'da şampiyonluk yolunda yürümek ister misin?" diye sordu. Terim, "Avrupa'da oynamak istemene saygı duyuyorum. Destekliyorum da... Ancak seni Galatasaray formasıyla görmek bizi daha çok mutlu eder" diye de ekledi.