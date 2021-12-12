Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi için hazılıklara başlayan Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de forvet hattı. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer aldığı ifade edilen Randal Kolo Muani, Nantes'dan sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 08:47
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etse de Galatasaray Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamadı ve zirvenin gerisine düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar, özellikle Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'den beklenen verimin alınmaması nedeniyle ocak ayında yapılacak takviye için forvet hattına öncelik verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray listesine Nantes'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki genç golcü Randal Kolo Muani'yi almıştı. Aslan'ın hedefindeki isim çarpıcı bir açıklama yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

Son olarak Lens ile oynadıkları lig maçında rakip filelere iki gol birden gönderen Muani, karşılaşma sonrası Prime Video mikrofonlarına yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

Fransız basını ise Nantes'ın, yetenekli oyuncusunu sezon sonunda bonservissiz göndermeyi göze alıp almayacağının henüz belli olmadığını ve genç yıldızı devre arası transfer döneminde göndererek bir miktar gelir elde edebileceğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

Genç oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

RANDAL KOLO MUANI KİMDİR?

5 Aralık 1998'de Fransa'da dünyaya gelen Kongo asıllı forvet, kariyerine Nantes altyapısında başladı. Bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

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