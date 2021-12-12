GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'den flaş açıklama! Nantes'dan ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etse de Galatasaray Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamadı ve zirvenin gerisine düştü.

Sarı-kırmızılılar, özellikle Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'den beklenen verimin alınmaması nedeniyle ocak ayında yapılacak takviye için forvet hattına öncelik verecek.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray listesine Nantes'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki genç golcü Randal Kolo Muani'yi almıştı. Aslan'ın hedefindeki isim çarpıcı bir açıklama yaptı.