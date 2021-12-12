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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kendi rekorunu kırdı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'daki 4. dönemine 21 Aralık 2017'de başlayan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılılardaki en uzun görev süresine ulaştı. Cimbom'un başında 1453 günü tamamlayan Terim, kendi rekorunu geliştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kendi rekorunu kırdı!
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Dört kez G.Saray'a teknik direktör olarak gelen Fatih Terim, en uzun süre görev yaptığı döneme ulaştı. Sabah'ın haberine göre; 21 Aralık 2017'de sarı-kırmızılı kulübe dördüncü defa imza atan 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, 12 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Galatasaray'daki 1453. gününü geçirmenin gururunu yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kendi rekorunu kırdı!

96-2000'DE 1422 GÜN KALMIŞTI

İmparator en başarılı olduğu, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandırdığı ilk döneminde 47 ay (1 Temmuz 1996-22 Mayıs 2000/ 1422 gün) görevde kalmıştı. İkinci gelişinde iki seneyi tamamlayamayan Terim, üçüncü döneminde ise sezonun başında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından görevden alınmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kendi rekorunu kırdı!

Son gelişinde 1453 güne 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sığdıran İmparator, takımının Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını sağladı. İlk kez G.Saray'da 4 yılı tamamlamaya hazırlanan deneyimli teknik adam, 5. sezonunu ikinci bir Avrupa kupası ile taçlandırmanın hayalini kuruyor.

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