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Barça çıksa fark etmez!

Lazıo ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider olarak tamamlamayı başardı. Artık tüm plan ve programlar, Mart ayında oynanacak son 16 turu için yapılıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Barça çıksa fark etmez!

Terim'e göre yeni rakip kim olursa Galatasaray için fark etmeyecek. 32 turundan gelecek Barcelona ve Dortmund gibi devleri çok da sorun etmeyen tecrübeli hoca, "Kim çıkarsa biz yolumuza devam etmeliyiz" görüşünde... YÖNETIM cephesi de gözünü kararttı. Ali Koç'un Pereira'ya, "Lige bakalım" dediği ortamda Burak Elmas, Terim'e, "Vizyonumuz Avrupa" dedi. Lazio maçından sonra Başkan Elmas, tecrübeli hocaya, "Bu ülkeye UEFA Kupası'nı bir kez daha getirecek bir takım varsa o da Galatasaray ve Fatih Terim'dir. Ocak ayında Sevilla'daki finalde olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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