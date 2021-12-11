Galatasaray'dan transferde nokta atışı! 11 oyuncu...

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 11 yeni oyuncu için 25 milyon Euro yatırımda (bonservis+kiralama) bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp bu paranın yarısını şimdiden Avrupa Ligi'nden karşıladı.

Sabah'ın derlediği habere göre; Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Katılım ve katsayı payı ile Avrupa Ligi macerasına 6.5 milyon Euro gelirle başlayan sarı-kırmızılılara topladığı 12 puan, grup birinciliği ve son 16 turu priminden de 5.5 milyon Euro geldi.