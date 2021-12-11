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Galatasaray'a Kurzawa müjdesi! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Layvin Kurzawa aşkı yeniden alevlendi. Bir süredir sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız devi PSG'nin, kadroda düşünmediği Kurzawa ile ocak ayında yolları ayırmayı düşündüğü iddia edildi. (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:23
Galatasaray'a Kurzawa müjdesi! Ocak ayında...

Galatasaray'da Layvin Kurzawa heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer gözdesi konumunda bulunan 29 yaşındaki yıldızın ocak ayında PSG'den ayrılması gündeme geldi.

Galatasaray'a Kurzawa müjdesi! Ocak ayında...

AS'ın haberine göre; Fransız devi PSG, ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor. Bernat'ın artan performansı sonrası forma şansı bulamayan Kurzawa'nın gözden çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray'a Kurzawa müjdesi! Ocak ayında...

29 yaşındaki futbolcunun PSG'den ayrılması önünde en büyük engelin kazandığı yüksek maaş olduğu belirtildi. Fransa Ligue 1 ekibinin kadroda düşünmediği Kurzawa'ya ocak ayında kulüp bulabilmek için uğraş vereceği kaydedildi.

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