Galatasaray'a Kurzawa müjdesi! Ocak ayında...

Galatasaray 'da Layvin Kurzawa heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer gözdesi konumunda bulunan 29 yaşındaki yıldızın ocak ayında PSG 'den ayrılması gündeme geldi.

AS'ın haberine göre; Fransız devi PSG , ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor. Bernat'ın artan performansı sonrası forma şansı bulamayan Kurzawa'nın gözden çıkarıldığı belirtildi.

29 yaşındaki futbolcunun PSG'den ayrılması önünde en büyük engelin kazandığı yüksek maaş olduğu belirtildi. Fransa Ligue 1 ekibinin kadroda düşünmediği Kurzawa'ya ocak ayında kulüp bulabilmek için uğraş vereceği kaydedildi.