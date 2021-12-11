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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

Son dakika Galatasaray spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Mart ayına kadar Avrupa'da maça çıkmayacak olan aslan transfer çalışmalarına başladı. Cimbom'da 3 isimle yolların ayrılması planlanırken kadroya da 3 isim dahil edilecek. İşte o isimler ve son gelişmeler... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında hayata geçirdiği gençlik operasyonu, aralık ayında meyvesini verdi. Avrupa'da başarılı olması için kurulan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ndeki zorlu grubunu lider bitirerek son 16'ya kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaştığı dönemde Avrupa'daki iddiasını koruyan Aslan, ocak ayında geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

LİSTEYE 3 OYUNCU EKLENECEK

Tek hedef, maç sonunda oyuncuların "Bir hayalimiz var" sözünü gerçeğe dönüştürüp 2000 yılındaki gibi yeniden kupayı müzeye götürmek. Lazio maçı öncesi Burak Elmas ile Fatih Terim ara transfer stratejisini de belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

Sabah'ın haberine göre; Gustavo Assunçao'nun yanı sıra maliyeti yüksek oyuncular Feghouli ve Babel gözden çıkartılırken, Avrupa Ligi son 16 turu düşünülerek minimum 3 takviye yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

Listenin ilk sırasında Benfica'dan Gedson Fernandes var. Sağ kanat arayışlarında sona gelindi ve Bodo/Glimt'ten Ola Solbakken'in menajeri ile görüşmeler başladı. Sağ bekte Sacha Boey'u da kavuşacak sarı-kırmızılı takım, UEFA listesine 3 değişiklik yapma hakkına sahip.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

İŞTE MART 2022 KADROSU

Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan (Taylan), Solbakken, Gedson, Cicaldau, Kerem, Diagne (Mohamed)

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