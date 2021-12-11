GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 ayrılık 3 transfer!

Sabah'ın haberine göre; Gustavo Assunçao'nun yanı sıra maliyeti yüksek oyuncular Feghouli ve Babel gözden çıkartılırken, Avrupa Ligi son 16 turu düşünülerek minimum 3 takviye yapılacak.
Listenin ilk sırasında Benfica'dan Gedson Fernandes var. Sağ kanat arayışlarında sona gelindi ve Bodo/Glimt'ten Ola Solbakken'in menajeri ile görüşmeler başladı. Sağ bekte Sacha Boey'u da kavuşacak sarı-kırmızılı takım, UEFA listesine 3 değişiklik yapma hakkına sahip.
İŞTE MART 2022 KADROSU
Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan (Taylan), Solbakken, Gedson, Cicaldau, Kerem, Diagne (Mohamed)