GALATASARAY HABERİ: Marcao'ya büyük övgü! "Ballon d'Or verilmeli" (GS spor haberi)

Aslan'ın Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede sahada tam anlamıyla Marcao şov vardı. Brezilyalı stoper, savunma sanatını en ince ayrıntılarına kadar sergiledi. İtalyan devine ne havadan ne karadan geçildi. 25 yaşındaki futbolcu birebirde eşleştiği Ciro İmmobile'ye hayatı zehretti. Maçın hiçbir anında güçlü forvete göz açtırmadı. Galatasaray taraftarı, Marcao'nun oyunuyla mest olurken "Ballon D'Or verilmeli. İnanılmaz oynuyor. Böyle giderse bizde fazla kalmaz" şeklinde yorumlar yaptılar.

BU İŞ SENDE TAFFAREL



Sarı-kırmızılılar böyle oynamaya devam ederse Marcao'nun iyi bir teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Brezilya Milli Takımı'nda forma giymediği için rakam düşecek. Galatasaraylılar, Milli Takım'da nüfuzu yüksek olan eski kalecileri Claudio Taffarel'e seslenerek "Onun kadroya alınmasını sağla. O zaman değeri en az 30 milyon euro'ya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Marcao, Lazio karşısında sergilediği eşsiz performansla Avrupa Ligi'nde 6. maçların en iyi 11'ine seçildi. Partneri Victor Nelsson ile uyumu da üst düzeyde.



