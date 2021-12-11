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GALATASARAY HABERİ: Marcao'ya büyük övgü! "Ballon d'Or verilmeli" (GS spor haberi)

Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdiği performansla göz dolduran Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao adından sıkça söz ettiriyor. Galatasaray’ın savunmadaki ‘duvarı’ Marcao, Lazio deplasmanında müthiş bir performans sergiledi. Hem otoriteler hem de taraftarlar onu övdü. Galatasaray taraftarı, Marcao'nun oyunuyla mest olurken "Ballon d'Or verilmeli. İnanılmaz oynuyor. Böyle giderse bizde fazla kalmaz" şeklinde yorumlar yaptılar. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Marcao'ya büyük övgü! "Ballon d'Or verilmeli" (GS spor haberi)

Aslan'ın Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede sahada tam anlamıyla Marcao şov vardı. Brezilyalı stoper, savunma sanatını en ince ayrıntılarına kadar sergiledi. İtalyan devine ne havadan ne karadan geçildi. 25 yaşındaki futbolcu birebirde eşleştiği Ciro İmmobile'ye hayatı zehretti. Maçın hiçbir anında güçlü forvete göz açtırmadı. Galatasaray taraftarı, Marcao'nun oyunuyla mest olurken "Ballon D'Or verilmeli. İnanılmaz oynuyor. Böyle giderse bizde fazla kalmaz" şeklinde yorumlar yaptılar.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'ya büyük övgü! "Ballon d'Or verilmeli" (GS spor haberi)

BU İŞ SENDE TAFFAREL

Sarı-kırmızılılar böyle oynamaya devam ederse Marcao'nun iyi bir teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Brezilya Milli Takımı'nda forma giymediği için rakam düşecek. Galatasaraylılar, Milli Takım'da nüfuzu yüksek olan eski kalecileri Claudio Taffarel'e seslenerek "Onun kadroya alınmasını sağla. O zaman değeri en az 30 milyon euro'ya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Marcao, Lazio karşısında sergilediği eşsiz performansla Avrupa Ligi'nde 6. maçların en iyi 11'ine seçildi. Partneri Victor Nelsson ile uyumu da üst düzeyde.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'ya büyük övgü! "Ballon d'Or verilmeli" (GS spor haberi)

14'TE 13 YAPTI

Marcao, Lazio maçında girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. Kaybettiği ikili mücadelede ise Ciro İmmobile ile hava topuna çıktı. Meşin yuvarlağa ikisi de vuramadı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'ya büyük övgü! "Ballon d'Or verilmeli" (GS spor haberi)

ELİT BİR STOPER

Lazio'lu Pedro da maç sonunda Marcao'yu övdü. İtalyan ekibinin yıldızı, Brezilyalı savunma oyuncusunun kendilerine karşı kusursuz bir performans sergilediğini kaydetti. Pedro "Marcao oynadığım en gaddar oyuncu. Maç sonu kendisini tebrik ettim, elit bir stoper" diye konuştu.

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