GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.
Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.
Oynadığı futbolla 2000 yılındaki efsane takımdan esintiler sunan Sarı-Kırmızılılar gözünü zirveye yani kupaya dikmiş durumda. Fatih Terim'in ekibi yakaladığı istatistiklerle birçok dev kulübü de geride bırakmayı başardı.
GRUPLARDA ASLAN GİBİSİ YOK
Takvim'in haberine göre; gruplarda 32 takım içinde en iyi performansa sahip 5 takımdan biri olan G.Saray, 4. torbadan Avrupa Ligi'ne girip liderliği alan tek takım olmayı da başardı.
Real Madrid'le birlikte Avrupa'da deplasman golü yemeyen iki takım arasında yer alan Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen 3 takımdan biri oldu.
İLK YARILARDA GOL YEMİYOR
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi baz alındığında yenilgisiz 7 takım arasına giren Cimbom, aynı zamanda maçların ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan birisi olarak alkış topladı.
Aslan ayrıca Avrupa Ligi'ndeki liderler arasında Kızılyıldız'ın ardından kadro değeri en düşük olan 2. takım durumunda. Sarı- Kırmızılılar'ın mevcut kadro değeri 110 milyon Euro.