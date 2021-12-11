GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi 'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.

Oynadığı futbolla 2000 yılındaki efsane takımdan esintiler sunan Sarı-Kırmızılılar gözünü zirveye yani kupaya dikmiş durumda. Fatih Terim 'in ekibi yakaladığı istatistiklerle birçok dev kulübü de geride bırakmayı başardı.

GRUPLARDA ASLAN GİBİSİ YOK

Takvim'in haberine göre; gruplarda 32 takım içinde en iyi performansa sahip 5 takımdan biri olan G.Saray, 4. torbadan Avrupa Ligi'ne girip liderliği alan tek takım olmayı da başardı.