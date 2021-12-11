Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Lazio ile berabere kalarak grubu namağlup lider tamamlayan ve son 16'ya kalan Galatasaray, birçok istatistikte Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

Oynadığı futbolla 2000 yılındaki efsane takımdan esintiler sunan Sarı-Kırmızılılar gözünü zirveye yani kupaya dikmiş durumda. Fatih Terim'in ekibi yakaladığı istatistiklerle birçok dev kulübü de geride bırakmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

GRUPLARDA ASLAN GİBİSİ YOK

Takvim'in haberine göre; gruplarda 32 takım içinde en iyi performansa sahip 5 takımdan biri olan G.Saray, 4. torbadan Avrupa Ligi'ne girip liderliği alan tek takım olmayı da başardı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

Real Madrid'le birlikte Avrupa'da deplasman golü yemeyen iki takım arasında yer alan Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen 3 takımdan biri oldu.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

İLK YARILARDA GOL YEMİYOR

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi baz alındığında yenilgisiz 7 takım arasına giren Cimbom, aynı zamanda maçların ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan birisi olarak alkış topladı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler... (GS spor haberi)

Aslan ayrıca Avrupa Ligi'ndeki liderler arasında Kızılyıldız'ın ardından kadro değeri en düşük olan 2. takım durumunda. Sarı- Kırmızılılar'ın mevcut kadro değeri 110 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika: İlkay Gündoğan, evliliğe yelken açtı! Yıldız futbolcudan sevgilisi Sara Arfaoui'ye romantik teklif...
Ankara'da liseli kavgası: Ayır ayırabilirsen
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor