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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe grubu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ederken, bir diğer temsilcimiz Galatasaray grubunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Öte yandan, E Grubu'nu namağlup şekilde tamamlayan Galatasaray'da 2 isim UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarının en iyi 11'ne seçildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 19:30
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları tamamlanırken, D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe topladığı 6 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise topladığı 12 puanla grubunu namağlup lider şekilde tamamladı ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından WhoScored istatistik sitesi UEFA grup aşamalarının en iyi 11'ini belirledi. En iyi 11'de temsilcimiz Galatasaray'dan 2 isme yer verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

MUSLERA (GALATASARAY)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

A. RALSTON (CELTIC)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

MARCAO (GALATASARAY)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

B. BADIASHILE (MONACO)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

A. CRESSWELL (WEST HAM)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

A. JANUZAJ (R. SOCIEDAD)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

M. IVANIC (KIZILYILDIZ)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

D. RICE (WEST HAM UNITED)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

K.T. EKAMBI (LYON)

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