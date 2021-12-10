UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları tamamlanırken, D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe topladığı 6 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise topladığı 12 puanla grubunu namağlup lider şekilde tamamladı ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından WhoScored istatistik sitesi UEFA grup aşamalarının en iyi 11'ini belirledi. En iyi 11'de temsilcimiz Galatasaray'dan 2 isme yer verildi.