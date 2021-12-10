Muhafız sarayı!

Roma'daki liderlik maçından zaferle ayrılan Galatasaray, savunmanın kitabını yazan İtalyanlar'a ders verirken, grup maçlarında deplasmanda gol yemeyerek tarih yazdı. İtalyan devi Lazio'dan istediğini alan sarı-kırmızılılar, kaleci Muslera ve 90 dakika boyunca müthiş konsantrasyon örneği sergileyen savunması sayesinde adeta etten duvar ördü, İtalyan forvetlere geçit vermedi.

İLK YARININ DA KRALI

Cimbom, grupta deplasmanda gol yemeyen tek takım oldu. Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde boy gösteren 96 takım arasında deplasman golü yemeyen ekipler arasında G.Saray'la birlikte Devler Ligi'nden R.Madrid ve Konferans'tan LASK yer aldı. LASK'la birlikte Avrupa kupaları gruplarında 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen takım olmayı da başardı.

BAŞKANLAR BİRLİKTE

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas tribünden birlikte izledi. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da maçı tribünden takip etti.

182 BİN TL CEZA!

PFDK, Galatasaray'a, 182 bin lira para cezası kesti. Sarı-kırmızılı ekibe, Altay maçı sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin, Nef Stadı'nda taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle de 32 bin TL'lik fatura çıkarıldı.