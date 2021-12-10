MHK’dan ilginç atama

MHK'dan Sivasspor-Galatasaray maçına dikkat çeken bir atama geldi. Ümit Öztürk, 2 buçuk yıl aranın ardından ilk defa bir Galatasaray maçında görevlendirildi. Öztürk, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere biten karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmış ve Sadık'ın Emre Kılınç'a yaptığı hareket sonrası devreye girmemekle eleştirilmişti. Ayrıca atamanın, Fatih Terim'in Lazio maçı öncesi Öztürk'le ilgili yaptığı açıklamanın sonrasına gelmesi de ilginç bulundu.



ŞAŞIRDIK ARTIK!



Terim, Lazio maçı öncesinde, "Şimdi Galatasaray'ın son 3 maçındaki VAR hakemine bakın. Yaşar Kemal, Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek. Hiç kimseye denk gelmiş midir böyle üç tane trio. Biz artık şaşırdık" diye konuşmuştu. Galatasaray, pazartesi günü saat 18.00'de Sivasspor ile karşılaşacak ve gözler Ümit Öztürk'te olacak.