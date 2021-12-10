Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

UEFA Avrupa Ligi 'nde grup maçları 6. maçlarla sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak puanını 12'ye çıkardı ve grubunu lider tamamladı.

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR

Cimbom son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek. Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak. İşte o takımlar