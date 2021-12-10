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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve play-off turunu atlayarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların son 16 turunda rakibi ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımların eşleşmesinden turu geçen takımlardan biri olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 11:14
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 6. maçlarla sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak puanını 12'ye çıkardı ve grubunu lider tamamladı.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

CİMBOM SON 16 TURUNDA
Galatasaray grubunu lider tamamlayarak play-off turunu es geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR
Cimbom son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek. Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak. İşte o takımlar

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUBUNU 3. BİTİREN TAKIMLAR
RB Leipzig
Porto
Borussia Dortmund
FC Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU 2. BİTİREN TAKIMLAR
Rangers
Real Sociedad
Napoli
Olimpiakos
Lazio
Dinamo Zagreb
Real Betis
Sporting Braga

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