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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grubunu lider tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı takımın transfer gündemine dair de konuştu. İşte Terim'in Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed sözleri... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 07:00
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed açıklaması!

Tecrübeli teknik adam basın toplantısında iç transfere yönelik, "Mostafa Mohammed'in büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacağız. Başkanımızla konuştuk. Bizde kalacak. Gedson'un durumuna bakılıyor. Şu an fazla bir şey söylemenin zamanı değil. Ama uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca, sağlık durumunun da iyi olduğunun altını çizdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed açıklaması!

Terim, İtalyan gazetecinin, "Son yıllarda İtalya'da adının geçtiği Lazio'dan bir teklif alıp almadığı" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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