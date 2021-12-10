GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam basın toplantısında iç transfere yönelik, "Mostafa Mohammed'in büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacağız. Başkanımızla konuştuk. Bizde kalacak. Gedson'un durumuna bakılıyor. Şu an fazla bir şey söylemenin zamanı değil. Ama uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca, sağlık durumunun da iyi olduğunun altını çizdi.