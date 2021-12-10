GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Lazio-Galatasaray maçını değerlendirdi

Hollandalı'nın, kendisinden daha etkisiz oynayan Feghouli ile birlikte oyundan çıktığı ilk 62. dakikaya kadar müsabakada hiçbir şey olmadı. Öyle ki; en çok heyecanlandığım an Muslera'nın sakatlık geçirdiği bir pozisyonda İsmail Çipe'nin yedek kulübesinden çıktığı andı. Yüreğim ağzıma gelmişti ki; Muslera oyuna devam edince sakinleştim. İlerleyen dakikalarda, Sarri'nin hamleleriyle ibre biraz ev sahibi takıma döner gibi oldu ama Fatih Terim, karşı hamleleriyle oyunu dengede tutmayı başardı ve büyük bir ustalıkla Sarri'den istediğini aldı.