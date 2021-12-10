GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu savaşı kızıştı! Tam 8 takım devrede...

Valencia , Lazio , Wolfsburg , Frankfurt , Lyon , Lille ve Marsilya 'nın transfer listesine eklediği genç yeteneğe son olarak Sevilla da kancayı attı...

ONLARIN DA AMACI PARA...

İspanyol kulübünün scoutları da Kerem'i hemen hemen her maçından canlı olarak izliyor.. Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncunun da en büyük hayali Avrupa'da boy göstermek.