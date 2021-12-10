GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu savaşı kızıştı! Tam 8 takım devrede...

Galatasaray'ın harika çocuğu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi... Devre arasında Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalmaya hazırlanan devler milli yıldızı transfer etmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın harika çocuğu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi... Devre arasında Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalmaya hazırlanan devler milli yıldızı transfer etmeyi planlıyor.
Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya'nın transfer listesine eklediği genç yeteneğe son olarak Sevilla da kancayı attı...
ONLARIN DA AMACI PARA...
İspanyol kulübünün scoutları da Kerem'i hemen hemen her maçından canlı olarak izliyor.. Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncunun da en büyük hayali Avrupa'da boy göstermek.
Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki yıldızdaki potansiyeli gören Avrupa'nın devleri, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ederek sonrasında ondan hatrı sayılır bir gelir elde etmeyi planlıyor.
30 MİLYON EURO'YU BULACAK
Geçtiğimiz günlerde Fransız medyasında çıkan bir haberde, "Kerem Aktürkoğlu büyük yetenek. Kısa süre içende değeri 30 milyon Euro'yu bulabilir. Bu yüzden Kerem Aktürkoğlu'nu alacak takım büyük bir iş başarmış olacak" ifadeleri kullanıldı.