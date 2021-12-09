Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den UEFA Kupası açıklaması! "Kazanmak isterim"

İşte o sözler...
"UEFA Kupası'nı kazanmayı kim istemez... Bir daha, bir daha.... Herkes kazanmak ister. Kaybetmeyi çok kolay karşılayamayan bir hocayım. UEFA Kupası'nı kazanmayı tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam.
Olabilecek şeyleri söylerim. Son 16'ya kalmamız halinde sonraki turlara nasıl ilerleniyor konusundaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edeceksiniz ki olmasını için uğraşacaksınız."
🎙️ @GalatasaraySK Coach Fatih Terim über das Ziel #UEL Titel 🏆🦁 pic.twitter.com/Rmvc5MT0r2— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) December 9, 2021