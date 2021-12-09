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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Sofiane Feghouli'ye Lazio maçında özel görev!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Lazio ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Covid-19'a yakalanan Cicaldau'nun yerine Feghouli'yi görevlendireceği ve Cezayirli yıldızan özel bir istekte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 11:03
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Sofiane Feghouli'ye Lazio maçında özel görev!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile kritik bir maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Lazio karşısında Cicaldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Defansta Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan'ı Berkan tamamlayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Cicaldau, corona virüsüne yakalandığı için kadroda yer almadı. Sofiane Feghouli ile özel olarak görüşen Fatih Terim, tecrübeli oyuncudan hücumları organize etmesini istedi.

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