GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Sofiane Feghouli'ye Lazio maçında özel görev!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile kritik bir maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Lazio karşısında Cicaldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Defansta Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan'ı Berkan tamamlayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Cicaldau, corona virüsüne yakalandığı için kadroda yer almadı. Sofiane Feghouli ile özel olarak görüşen Fatih Terim, tecrübeli oyuncudan hücumları organize etmesini istedi.