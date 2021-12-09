GALATASARAY HABERİ: Zamalek'ten Mostafa Mohamed teklifi! İşte o rakam... (GS spor haberi)

Satın alma opsiyonunun süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Dün Mısır basını konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Takvim'in derlediği haberde; iddiaya göre Mohamed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray'la temasa geçerek, "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. Haberde, Zamalek'in yıldız futbolcuyu Portekiz ekibi Sporting'e kiralamayı planladığı bildirildi. Mohamed'in performansından memnun olmayan Sarı- Kırmızılılar'ın teklife sıcak baktığı da belirtiliyor. Galatasaray yönetimi eğer genç forveti takımda tutmak isterse 31 Aralık'a kadar bunu Zamalek'e bildirip 1 Haziran 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolar ödeme yapmak zorunda.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Mohamed 4 gol atıp 1 asist yaptı. Mısırlı yıldızın kaderini Terim'in kararı belirleyecek.