Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Merakla beklenen karşılaşma geldi çattı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Galatasaray, İtalyan ekibi karşısında liderlik mücadelesi verecek. Son 16’ya adını yazdırmak için Aslan’a Roma’da 1 puan yetiyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, mutlak galibiyet peşinde. İşte Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Merakla beklenen karşılaşma geldi çattı. Süper Lig'de kötü günler yaşasa da Avrupa Ligi'nde dolu dizgin yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, E Grubu'ndaki son maçında bugün Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmayı Exxen yayınlayacak. Marsilya engelini farklı geçen Galatasaray, İtalya'ya da galibiyet parolasıyla gitti. Ancak Cimbom'a 1 puan da yetecek. Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

GALİBİYETLER EŞİT

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off'ta mücadele edecek. Zorlu maçı İspanya'dan hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Galatasaray ile Lazio, 2'si Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

MUHTEMEL 11'LER

LAZIO: STRAKOSHA, LUIZ FELIPE, HYSAJ, ACERBI, MARUSIC, MILINKOVIC, CATALDI, BASIC, PEDRO, IMMOBILE, ZACCAGNI

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, HALİL

GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

HALİL VE KEREM GOL ARAYACAK

Lazio deplasmanına grup liderliği için çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in birinci önceliği gol yememek. Ama sadece defans yaparak İtalyan ekibini durduramayacağını bilen tecrübeli hoca, ilk 11'de oynatmayı planladığı Halil ve Kerem'le sürpriz çıkışlar yapıp gol bulmayı hedefliyor. Topu Lazio'ya vererek, rakibi daha fazla koşturmak ve yormak isteyen Terim'e göre oyununun kilit noktası stoperlerin arasına atılan topları kesmek. Bu yüzden Taylan'ı zaman zaman Nelsson ve Marcao'nun yanına göndererek defansı sıkılaştırmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

CICALDAU YETİŞMEDİ

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, bugün oynamayacak. Onun yerine vatandaşı Morutan sahada olacak. Sakatlığı bulunan Sasha Boey, Arda Turan ile UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih kadroda bulunmuyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

AVRUPA'DAKİ 300. SINAVI

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom bu maçlarda 400 gol atarken, 446 gol yedi.

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