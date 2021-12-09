GALATASARAY HABERİ: Aslan Roma'yı yakacak! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Merakla beklenen karşılaşma geldi çattı. Süper Lig'de kötü günler yaşasa da Avrupa Ligi'nde dolu dizgin yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, E Grubu'ndaki son maçında bugün Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu 'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmayı Exxen yayınlayacak. Marsilya engelini farklı geçen Galatasaray , İtalya'ya da galibiyet parolasıyla gitti. Ancak Cimbom'a 1 puan da yetecek. Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

GALİBİYETLER EŞİT



Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off'ta mücadele edecek. Zorlu maçı İspanya'dan hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Galatasaray ile Lazio, 2'si Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi.