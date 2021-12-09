Fatih Terim'den derbi hakemine olay sözler: Alay mı ediyorsun?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında F.Bahçe derbisinde yaşananlar ve kendisine verilen 5 maçlık cezayla ilgili suskunluğunu bozdu. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın hiçbir yerinde bu oyunun en önemli aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar uzun ceza verilmez. İngiltere'de hocalar arası atışmalar, kavgalar oluyor. Bir tane ceza çıkmıyor. Avrupa'da 8'er, 10'ar maç gibi ceza yok. Benim son atıldığım atılmam alkıştan. Önce çizgiye bastık. Sonra alkıştan atıldık."



ARICI'YA SORMAK LAZIM



"Alkış ne zaman, 15-20 kişinin bizim korner çizgisine, sahaya girmesi ilk defa görülmüş bir şey. Orada olacağına buradasın. Teatral kabiliyeti yüksek hakemin. 2 kişi içinden bana sarı gösteriyor. Aklımızla alay mı ediyorsun? Karagümrük'te bana ceza veren temsilciyi Hatay maçına, yetmiyor F.Bahçe maçına veriyorsunuz. Refik Emre diye biri. Abdurrahman Arıcı'ya sormak lazım. Başka kimse yok mu? Son 3 VAR hakemine bakın. Yaşar Kemal Uğurlu, Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek. Kime denk gelmiştir böyle trio. Sanki biz kural bilmiyoruz da bize kural anlatıyor."



AMELİYAT OLABİLİRİM



Sağlık durumuyla ilgili de konuşan Terim, "Mide ve bağırsak sistemindeki ağrılar nedeniyle geceyi hastanede geçirdim. Tetkikler yapıldı. Sonrasında bazı operasyon ihtimali masaya konunca tekrar konuştuk. Doktorlardan izin alarak antrenmana gittim. Sonra hastaneye döndüm. Bugün takımımla beraber oldum. Döndükten sonra ihtimallerden biri operasyon. Olabilir. Ancak, çok şükür iyiyim. Burada olduğum için mutluyum" dedi.



KAZANMAK IÇIN...



Basın toplantısında konuşan Terim, "Beraberlik bize yetiyor ama o felsefeyle çıkmayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Her yerde kazanmak isterim. Beraberliğin bizi lider yaptığı ortamda, beraberliği kafasına koyan bir takım olamayız. Öyle olursa kaybederiz. Aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak. Lokomotif maçını kazansak garantilemiştik. Çok kaçırdık. Lazio'ya ve Sarri'ye büyük saygı duyuyoruz. Kazanmak istiyoruz" dedi.